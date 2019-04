Bis zu eine halben Stunde Zeitverlust gaben Autofahrer auf der B72 von Anger Richtung Weiz an: Bei einer Baustelle wurde asphaltiert.

Beim neuen Kreisverkehr wird asphaltiert © Ulrich Dunst

Über einen Megastau klagten schon am Donnerstag und auch am Freitag Autofahrer auf der B72 zwischen Weiz und Peesen auf der Höhe Abfahrt Büchl. Dort wird ein neuer Kreisverkehr errichtet, an diesen beiden Tagen finden und fanden Asphaltierungsarbeiten statt. "30 Minuten habe ich von Nöstl bis zum Passieren der Baustelle gebraucht", sagt ein Autofahrer.