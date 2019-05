Facebook

Gesundheitskoordinator Patriz Pichlhöfer hält nun auch Vorträge an der Donau-Universität © (c) Juergen Fuchs

Ob in der Wirtschaft oder im Bereich Soziales – der Bezirk hat einige große Köpfe mit innovativen Ideen hervorgebracht. Drei davon wurden bei der Wahl der „Köpfe des Jahres Oststeiermark“ der Kleinen Zeitung vor den Vorhang geholt. Im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des Regionalbüros Hartberg-Fürstenfeld haben wir bei unseren „Köpfen des Jahres“ nachgefragt, was sich seit der Auszeichnung in ihrem Leben verändert hat und welche Ziele noch offen sind.