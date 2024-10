Das war das Herbstfest am Hartberger Bauernmarkt

Das ganze Jahr hindurch findet in Hartberg dienstags und freitags an Nachmittagen der traditionelle Bauernmarkt statt. Bäuerliche Betriebe aus der Umgebung von Hartberg bieten an den Ständen Obst, frisches Gemüse und Fleischwaren aus eigener Erzeugung an. Am Freitag luden die Hartberger Bauernmarkt-Standler zum Herbstfest. Kulinarische Spezialitäten erwarteten die Besucher.