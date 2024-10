In den frühen Morgenstunden am Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A2-Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt gerufen. An der Einsatzstelle fanden die Kameraden folgendes Bild vor: Ein Kleintransporter fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw auf und touchierte diesen seitlich.