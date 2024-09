Doch keine Welle an Strafzettel aus dem oststeirischen Thermenort: Weil sich die bunten Radarkästen in Bad Loipersdorf mittlerweile weit und breit als harmlose Blindgänger herumgesprochen hätten und immer mehr auf die eigentliche Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h pfeifen würden, spielte Herbert Spirk (ÖVP) mit dem Gedanken, eines der Kunst-Objekte mit einem aktiven Blitzgerät ausstatten. Eine Anfrage an das verantwortliche Verkehrsministerium wurde gestellt. „So könnten Routine-Raser schnell ausgebremst werden“, argumentierte der Ortschef im Frühjahr. Dem Bürgermeister ereilte nun aber eine Absage aus Wien. Zu wenige Autos würden durch den Ort fahren.