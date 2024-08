Bis voraussichtlich Anfang Dezember wird die B 63 (Steinamangerer Straße) im Raum Pinggau saniert. Mit den Arbeiten an zwei Brücken wurde bereits begonnen. „Das Sanierungsvorhaben umfasst eine 1,6 Kilometer lange Fahrbahnsanierung und die Sanierung von drei Brücken, die sich in diesem Abschnitt befinden. In Summe investieren wir 1,6 Millionen Euro“, erklärt Verkehrslandesrat Anton Lang.