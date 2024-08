Ob mit der Oma im Weingarten, oder mit Onkel „Wolfi“ im Buschenschank - schon seit Lea Kneißl ein Kind war, kannte sie die Vielfalt des steirischen Weins. Mit dem Eintritt in die HBLA Klosterneuburg wurde dann Liebe daraus, und sie wusste, dass sie einmal Weinhoheit werden will. Jetzt ist der Traum in Erfüllung gegangen: Am vergangenen Wochenende wurde die Oststeirerin bei der 54. Steirischen Weinwoche in Leibnitz gekrönt (wir berichteten).