Doppelter Knalleffekt in der Causa rund um die kuriose Anzeigenwelle in den vergangenen Wochen in Ilz (wir berichteten): Jene Rechtsanwälte, die im Auftrag einer oststeirischen Unternehmerfamilie Geldforderungen an mehr als 250 Autolenkerinnen und Autolenker gestellt haben, ziehen sich überraschend aus dem Rechtskampf zurück. „Ein Sieg der Gerechtigkeit und eine weise Entscheidung“, kommentiert Gemeindevorsteher Michael Kriendlhofer den Schritt. Er hatte zuletzt die Korrespondenz zwischen den Autofahrern und den Anwälten übernommen und den Juristen die Sachlage an Ort und Stelle erklärt. Auch jener Gebrauchtwagenhändler, von dem die Anzeigen ausgingen, scheint nun seine Meinung geändert zu haben.