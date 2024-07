Tierische Rettung in Bad Blumau: Ein Anrainer fand in der Gemeinde einen einzelnen Storch am Boden liegend. Das Tier war flugunfähig und bewegte sich kaum noch. Sofort rief der tierliebende Mann die Storchenstation an, woraufhin Helmut Rosenthaler – allseits bekannt als „Storchenvater“ – zur Hilfe eilte. Nun ist der Storch in seiner Auffangstation in Tillmitsch untergebracht.