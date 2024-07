Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen in Bad Blumau und ließ zahlreiche Einsatzkräfte ausrücken. Eine 44-jährige Frau war mit ihrem Pkw auf der L 401 von Schwarzsmannshofen in Fahrtrichtung Leitersdorf unterwegs, als sie kurz nach 5 Uhr aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Die Oststeirerin geriet mit ihrem Fahrzeug in den etwa zwei Meter tiefen Straßengraben, prallte gegen ein Durchlassrohr und wurde in der Folge durch den starken Aufprall regelrecht aus dem Straßengraben geschleudert.