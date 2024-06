Am Montag gegen 11.40 Uhr fuhr ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem beladenen Betonmischwagen auf der A2 in Richtung Graz. In einem zweispurigen Baustellenbereich habe der Lkw laut Angaben des Lenkers plötzlich stark nach rechts gezogen. Um eine Kollision mit einem auf der Autobahnauffahrt stehenden Pkw zu verhindern, verriss der Lkw-Lenker sein Fahrzeug nach links. In Folge stieß er gegen die Mittelbetonleitwand, kippte um und kam im Gegenverkehrsbereich der Baustelle zu liegen.