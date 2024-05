Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 11.15 Uhr auf der Fehringerstraße, der L 207, in Fürstenfeld. Ein 73-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.