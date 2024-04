Seit dem Ausbau der Fürstenfelder Schnellstraße (S 7) wird auch rund um die Anschlussstelle in die Thermenhauptstadt eifrig gebaut. Nach der Kritik an einem geplanten Einkaufszentrum auf einer angrenzenden Wiese sorgen nun auch Pläne für ein neues Wohnbauprojekt auf einer naheliegenden Ackerfläche für Aufregung: In der Karmerstraße soll eine neue Siedlung entstehen. Von Anfang an dagegen ausgesprochen hatten sich die Grünen, möchte man meinen. Doch Bürgermeister Franz Jost (ÖVP) entlarvte die Partei bei der letzten Gemeinderatssitzung Mitte März.