Glück im Unglück hatte ein italienischer Autolenker, der Freitagnacht auf der A2 Südautobahn im Bereich der Autobahnauffahrt Lafnitztal falsch aufgefahren war: Gegen 3:15 Uhr hatte der italienische Lenker seinen PKW auf die in Richtung Villach führende Fahrbahn, in Richtung Wien gelenkt. Der Autolenker bemerkte sofort, dass er als Geisterfahrer unterwegs war und lenkte seinen Pkw an den rechten Fahrbahnrand.