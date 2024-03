Ein Großaufgebot an Einsatzkräften forderte Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 54 in Grafendorf bei Hartberg: Eine 28-jährige Oststeirerin war gegen 21.15 Uhr von Grafendorf kommend in Richtung Lafnitz unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto touchierte in Folge einige Bäume und kam schließlich auf der rechten Seite liegend zum Stillstand.