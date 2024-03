Dieses Uhren- und Schmuck-Fachgeschäft feiert Jubiläum

In Fürstenfeld feierte das Familienunternehmen „Tendenza“ sein 15-jähriges Jubiläum. Indes eröffnete in Oberwart ein neues Deko-Geschäft seine Tore. Hier in der „Business Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.