Der Leonberger „Dexter“ ist am Sonntag aus seinem Garten in Hofing in der Gemeinde Feistritztal verschwunden. „Wir sind in der Früh aufgewacht und er war plötzlich weg“, erzählt sein Besitzer Jakob Brunner. Nun sucht der Oststeirer nach seinem vierbeinigen Gefährten und bittet um Hinweise von Zeugen.

„Dexter“ ist ein eineinhalbjähriger Leonberger und rund 80 Zentimeter groß. Mit seinem sandgelben Fell und einer dunkelbraunen Markierung im Gesicht fällt der junge Hund sofort auf. „Er ist auch sehr zutraulich und verspielt. Beim Spazierengehen ist er immer auf andere zugegangen“, erzählt Brunner und fügt hinzu: „Es ist normalerweise nicht seine Art, er ist zum ersten Mal verschwunden.“ Daher erhofft sich der Besitzer auch, dass er auf eventuelle Finder zugehen und mitgehen würde. Für Hinweise soll es auch einen Finderlohn geben. Für Informationen zum Aufenthalt bittet Brunner, sich unter 0664/ 54 89 669 zu melden.