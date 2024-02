Mittelschule verwandelte sich in magisches Faschingstreiben

Getreu dem Disney-Motto „Let the magic begin“ verzauberten 150 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Fürstenfeld mit viel Rhythmus, Tanz und Akrobatik vom Feinsten eine Vielzahl an verkleideten Gästen in der Stadthalle.