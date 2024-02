Dramatische Szenen in der Oststeiermark am frühen Montagabend: Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw bei Pinggau ist eine 49-jährige Pkw-Lenkerin schwer verletzt ins LKH-Uniklinikum Graz gebracht worden. Die Frau war gegen 17:45 Uhr in Richtung Tanzegg unterwegs. An einer Kreuzung der LB63 dürfte sie einen von links kommenden Lkw übersehen haben. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, teilte die Polizei in der Nacht auf Dienstag mit.