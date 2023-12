In Fürstenfeld steht das Budget für das kommende Jahr: In der letzten Gemeinderatssitzung 2023 wurde der Budgetvoranschlag einstimmig von allen Fraktionen genehmigt. Kein leichtes Unterfangen, wie Finanzstadtrat Christian Sommerbauer erklärt: „Es steht natürlich außer Frage, dass bei den aktuellen finanzpolitischen Bedingungen, gesellschaftspolitischen Entwicklungen und weltpolitischen Krisen und den damit verbundenen Verwerfungen an den Finanzmärkten, die sich auch in Fürstenfeld bemerkbar machen, es immer schwieriger wird, einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu erstellen.“

Dennoch sei dies gut gelungen und das mit einem Volumen von knapp 33 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch eine Reihe von Investitionen, Maßnahmen und Projekten, die sich in den jeweiligen Bereichen nachhaltig und positiv auf die allgemeine Lebensqualität in Fürstenfeld auswirken sollen. Dazu zählen in erster Linie Straßensanierungs- und Radwegebau-Vorhaben, aber auch Investitionen im Kinderbetreuungsbereich und Hochwasserschutz-Projekten. „Budgeterstellung ist – mehr denn je – ein Balanceakt zwischen wirtschaftlicher Sorgfalt, nachhaltigen Investitionen und sozialen Erfordernissen. Das ist, einmal mehr, mit diesem Budget gelungen“, zeigt sich Sommerbauer stolz.

Gewerbepark an der S 7 als positiver Effekt

Wie von der Aufsichtsbehörde vorgegeben, schließt auch der Finanzierungsvorschlag ausgeglichen ab. Einer Vielzahl von Gemeinden gelingt das nicht. Mit ein Grund für die Schwierigkeiten sind die seit 2022 um nahezu 50 Prozent (von 2,7 Millionen auf 3,9 Millionen Euro) gestiegenen Sozialhilfe- und Pflegeverbandsumlagen in Fürstenfeld. Positiv hervorzuheben sind jedoch die Ertragsanteile in der Höhe von aktuell rund 8,8 Millionen Euro und die prognostizierten rund 4,7 Millionen Euro an Kommunalsteuereinnahmen. Hier spiele in erster Linie die positive Entwicklung im Gewerbepark an der S 7 (Fürstenfelder Schnellstraße) eine tragende Rolle.

Ebenfalls eine große Rolle, nicht nur für Fürstenfeld, sondern für alle Gemeinden, spielen künftige Investitionen im Hinblick auf Klimaschutz. Hier sieht man sich in Fürstenfeld jedoch gut vorbereitet. „Gerade im Hinblick auf Klimaschutz hat Fürstenfeld allerdings einmal mehr seinen Weitblick unter Beweis gestellt. Mit dem aktuellen Ausbau der nachhaltigen Eigenenergieproduktion der Stadtwerke Fürstenfeld GmbH ist man in der Region vielen vergleichbaren Städten bereits um einiges voraus“, zeigt sich Bürgermeister Franz Jost optimistisch.