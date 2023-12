Es geht um die Gefühle, die pünktlich auf die Minute auftauchen, wenn das Ende des Jahres näher rückt, die Miriam Kulmer in ihrem Song „Im Dezember“ thematisiert. Der Erwartungsdruck. Die Vorfreude. Die Melancholie. „Weihnachten ist eine emotionale Zeit, deswegen habe ich mich auch bewusst dafür entschieden, das Wort zu vermeiden. Es geht ja nicht nur um Weihnachten als Fest an sich, sondern um alle Emotionen, die man am Ende des Jahres empfindet“, sagt die 27-jährige Sängerin aus Siegersdorf.