In den vergangenen Wochen standen die Bagger in Greinbach kaum still. Grund ist der Glasfaserausbau im Auftrag der Stadtwerke Hartberg. Nun verzeichnete das Großvorhaben erste Erfolge. „Ein Großteil von Penzendorf und Teile von Staudach und Neudorf wurden planmäßig mit der zukunftsweisenden Technologie ausgestattet“, zeiht Christian Stark, Projektleiter für den Glasfaserausbau bei den Stadtwerken, eine erste Bilanz.