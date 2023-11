Gegen acht Uhr wurden die Feuerwehren Schäffern und Pinggau am Samstag zu einem Fahrzeugbrand auf die A2 gerufen. Ein slowenischer Pkw hatte auf der Autobahn im Motorraum zu brennen begonnen. Der Wagen war in Fahrtrichtung Graz unterwegs und konnte noch in einer Pannenbucht nahe Schäffern einfahren. Dort brachten sich die Fahrzeuginsassen mit ihrem Gepäck noch selbst rechtzeitig in Sicherheit.