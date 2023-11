Vor einigen Monaten starteten die Grünen in Hartberg eine neue Initiative: Sie organisierten ein übertragbares Klimaticket für die Steiermark und boten es den Oststeirern an. Kurze Zeit später folgten auch die Grünen in Fürstenfeld und in anderen Gemeinden, wie Söchau, ihrem Beispiel. Ein Versuch, der geglückt ist, wie Christoph Wallner, Gemeinderat in Hartberg, erklärt: „Es wird sehr gut angenommen. Wir sind bis zu 80 Prozent ausgebucht.“ Auch Harald Peindl von den Fürstenfelder Grünen zeigt sich begeistert von der Initiative: „Die Leute rennen uns quasi die Türe ein. Ich bin froh darüber, dass es so einen großen Zuspruch findet.“