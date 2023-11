Lehrerin lässt ihre Muskeln spielen: Oststeirerin tritt bei Bodybuilding-WM an

Glitzer-Bikini, Diät und hartes Training: Die Oststeirerin Nicole Probst tritt am Sonntag bei der Bodybuilding-Weltmeisterschaft in Spanien an. Fernab der Fitnessgeräte ist die 31-jährige Lehrerin in einer Mittelschule.