Seit Frühjahr 2023 steuern die beiden Brüder Andreas und Stefan Halwachs alles Geschicke der „Grabner Stahl & Maschinenbau GmbH“ in Hartberg. Nun wurden sie von der Wirtschaftskammer Hartberg-Fürstenfeld in der Kategorie „familieninterne Nachfolge“ für den „Follow me Award“, bei dem die Vorzeige-Nachfolgebetriebe ausgezeichnet werden, nominiert, und das nicht ohne Grund.