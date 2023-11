Routine ist in diesem Job nicht möglich. „Man kann sich nie vorbereiten“, erklärt Ilse Urschler, während ihre Ellbogen auf einem massiven Holztisch ruhen. „Wenn er sprechen könnte, er könnte Geschichten erzählen“, sagt die Bestatterin und streicht langsam über die Tischplatte. Ein Gemälde im Hintergrund zeigt einen Baum mit goldenen Blättern. Ein Lichtblick in ohnehin schon dunklen Stunden. Erst im nächsten Zimmer stehen Särge und Urnen in Reih‘ und Glied. Doch, bevor man diesen Raum betritt, hat Ilse Urschler erst einmal ein offenes Ohr.

Seit mittlerweile 15 Jahren arbeitet die 47-Jährige als Bestatterin. „Nie hätte ich mir gedacht, dass das für mich passen könnte“, sagt sie und schmunzelt. „Ich bin durch meinen Ex-Partner in dieser Branche gelandet“, erklärt die gelernte Friseurin, die sich später als Bestatterin ausbilden ließ. Anfangs sei es schwer gewesen als Frau in der Branche zu bestehen. Mittlerweile gehören aber Sprüche wie „ist der Chef heute denn nicht da?“ der Vergangenheit an. Einfühlungsvermögen sowie der feste Glaube an ihr Können ließen sie durchhalten. „Ich arbeite unglaublich gerne mit Menschen“, sagt sie und lacht herzlich.

Der Tod hat keinen Feierabend

Heute führt Ilse Urschler das Unternehmen mit Sitz in Fürstenfeld und Niederlassungen in Ilz, Neudau sowie Rudersdorf mit ihren Töchtern Laura und Jasmin Nagl (23 und 29 Jahre alt). Gemeinsam mit einem Team aus sechs Mitarbeitern ist man rund um die Uhr erreichbar – der Tod kennt keinen Feierabend. „90 Prozent der Geschichten, die ich in meiner Arbeitszeit höre, lasse ich hier“, sagt Urschler. „In manchen Fällen gelingt das aber nicht.“ Zum Beispiel bei ganz jungen Erwachsenen im Alter ihrer Töchter oder bei Kindern. „Ich habe in meinem Job vor allem eines gelernt – man sollte nie im Streit auseinandergehen.“

Wie in jeder anderen Branche gibt es auch im Bestattungsbereich Trends. Zum Beispiel: die Begräbnisvereinbarung. „Hier kann man noch zu Lebzeiten festlegen, wie im Todesfall alles ablaufen soll“, sagt Urschler. „Diese Vereinbarungen können aber jederzeit abgeändert werden, wenn man es sich anders überlegt hat.“ Rund 15 bis 20 dieser Vereinbarungen verfasst die Bestatterin pro Jahr. „Die Leute wollen ihre Angehörigen nicht zusätzlich belasten und dafür sorgen, dass alles geregelt ist. Manchmal werden solche Vereinbarungen aber auch getroffen, wenn es Unstimmigkeiten in der Familie gibt.“

Im Trauerfall können aber auch andere Dinge hilfreich sein, wie Gedenk- und Kraftschmuck oder auch Schmuckstücke wie Anhänger, in die der Fingerabdruck der oder des Verstorbenen eingearbeitet wird. „Das ist natürlich alles sehr individuell. Jeder verarbeitet die Trauer anders.“

Feuer- statt Erdbestattungen

Ein weiterer Trend, der sich bereits seit Jahren abzeichnet, ist der Trend zu Feuerbestattungen. „Ich würde sagen, dass wir mittlerweile zu einem Drittel Erdbestattungen machen und zu zwei Dritteln Feuerbestattungen“, erklärt Urschler, die bemüht ist, alle Wünsche der Verstorbenen zu erfüllen. Wie beispielsweise die Vespa einer jungen Verstorbenen in die Aufbahrungshalle zu stellen oder gar einen Sarg ganz bunt zu bemalen. „Dieser letzte Abschied ist unglaublich wichtig. Das größte Kompliment für mich ist, wenn die Angehörigen sagen – ,der Oma hätte es gefallen‘.“