Krisengipfel, Straßensperren, Demos, Petitionen, Gespräche mit Frächtern, Briefe an Behörden - es gibt so gut wie nichts, was die Anrainer und Bürgermeister rund um den Triebener Tauern in den letzten Jahren nicht versucht hätten. An den grundlegenden Problemen hat sich nichts geändert: Da wäre einerseits das geltenden Winterfahrverbot für Sattelschlepper, das vor allem von ausländischen Fahrern oft ignoriert wird. Sobald es am Tauern schneit, bleiben Lkw hängen und blockieren die Straßen, auch Unfälle sind keine Seltenheit.