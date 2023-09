Während die MotoGP in die finale Saisonphase einzieht, verkünden FIM und Dorna am Mittwoch den Fahrplan für die Motorrad-WM 2024. Seit 2016 hat der Österreich-Grand-Prix am Red Bull Ring seinen Stammplatz im Sommer. Und so wird es auch 2024 sein: Von 16. bis 18. August sorgen die MotoGP-Stars mit Sprint am Samstag und Grand Prix am Sonntag wieder für doppelte Race Action am Spielberg.

Alle beliebten Side Event Highlights mit Entertainment, Autogramm-Sessions und Open-Air-Feeling in der MotoGP Bike City rollen den Fans einmal mehr den roten Teppich für ein Motorsport-Festival der Extraklasse aus. Tickets für 2024 sind bereits unter www.redbullring.com erhältlich.

Beim MotoGP-Wochenende im vergangenen August sorgten 173.017 Zuschauer für eine tolle Kulisse. Der am Mittwoch veröffentlichte provisorische Kalender für 2024 sieht 22 WM-Rennen vor. Der Saisonstart erfolgt am 10. März in Katar, das Finale steigt am 17. November in Valencia.