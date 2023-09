Mit der DTM am kommenden Wochenende steht nach der Formel 1 und der MotoGP das letzte der drei Großevents in diesem Jahr am Red Bull Ring auf dem Programm. Noch nicht abgeschlossen ist indes das Thema Lärmbelastung am und rund um den Ring: So brachte KP-Mandatar Erich Wilding bei einer Sondersitzung des Gemeinderates in Spielberg nun drei Dringlichkeitsanträge mit folgenden Forderungen ein: das Errichten einer zentralen Beschwerdestelle und temporärer Lärm-Messstellen, Nachtruhe für Festzelte, Campingplätze und Freiluftveranstaltungen ab 22 Uhr und ein Verbot des Zündens von Feuerwerkskörpern im Gemeindegebiet von Spielberg. Alle drei Anträge wurden abgelehnt.