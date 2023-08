Von 17. bis 20. August findet wieder die MotoGP am Red Bull Ring statt. Wie immer vor einem derartigen Großereignis gibt der Veranstalter Tipps für die Anreise: "Wer frühzeitig aufbricht, öffentliche Verkehrsmittel nutzt und auf Bus, Bahn oder Fahrrad setzt, reist stressfrei, kostengünstig und umweltfreundlich ins steirische Murtal." Das Motto lautet also: Wer früher anreist, vermeidet Staus. Für Frühaufsteher gibt es am Sonntag ein kleines Geschenk: "An den Zugängen des Grand-Prix-Areals gibt es ab 7.30 Uhr – solange der Vorrat reicht – Gutscheine für eine Überraschung, die in der MotoGP Bike City eingelöst werden können."