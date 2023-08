Am Samstag, 5. August, wird der Film "Gran Turismo" erstmals in heimischen Kinos gezeigt, darunter im Dieselkino Fohnsdorf im Bezirk Murtal. Man darf davon ausgehen, dass dort der Saal bei der Vorpremiere voll sein wird, denn: Ein Teil des US-amerikanischen Motorsportfilms mit Hollywoodstars wie Orlando Bloom und David Harbour wurde am Red Bull Ring in Spielberg gedreht. Hunderte Statisten waren bei den Dreharbeiten dabei – zahlreiche Murtaler ließen sich die Chance nicht entgehen, bei diesem Film von Regisseur Neill Blomkamp mitzuwirken.