Bereits vor dem MotoGP am Red Bull Ring drehen Anfang August die Nachwuchstalente ihre Runden in Spielberg: Die Saison geht für beide österreichischen Nachwuchsserien am Spielberg in die entscheidende Phase – sowohl in der "MiniGP Austria Series" als auch im "Austrian Junior Cup" sind Talente aus ganz Europa am Start, auch Österreich mischt ganz vorne mit: Im MiniGP liegt der Wiener Lucas Wogowitsch als bester Österreicher auf Rang 10. In der 190er-Klasse sind die Titelchancen für den Tiroler Tobias Kitzbichler, der aktuell nur neun Punkte hinter der Gesamtführenden Anina Urlaß aus Deutschland liegt, gut.