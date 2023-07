An die 1600 Studierende – 55 Teams aus 16 Nationen – treten 2023 bei der "Formula Student Austria" am Red Bull Ring gegeneinander an. Zum 14. Mal wird der Bewerb in Österreich ausgetragen (23. bis 28. Juli). Es handelt sich um einen internationalen Konstruktionswettbewerb für Studierende, der sich aus einer technischen Abnahme, statischen und dynamischen Disziplinen zusammensetzt. Die Studierenden konzipieren, konstruieren und bauen Rennwagen mit Elektroantrieb oder Verbrennungsmotoren.