Nach der erfolgreichen DTM-Debütsaison will das Grasser Racing Team aus St. Margarethen bei Knittelfeld auch heuer in der prestigeträchtigen Tourenwagen-Rennserie für Furore sorgen. Im Lamborghini-Werksteam unter Teamchef Gottfried Grasser laufen die Saisonvorbereitungen auf Hochtouren. Am 15. und 16. April 2023 fanden sozusagen vor der Haustüre des Firmensitzes am Red Bull-Ring die offiziellen Testfahrten für die DTM-Saison 2023 statt.