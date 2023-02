Ab 25. März wird der Josefimarkt die Motorsport-Saison eröffnen. Die Highlight-Veranstaltungen sind wie in jedem Jahr die Formel 1 und die Moto GP. Vom 30. Juni bis zum 2. Juli können Fans Max Verstappen und Co. in den neuen Formel 1-Boliden zusehen. Die Moto GP ist von 18. bis 20. August in der Steiermark zu Gast.