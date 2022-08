Seinen Auftritt vor dem MotoGP-Rennen 2016 hat Hubert von Goisern noch gut in Erinnerung: "Damals haben mich 35.000 Leute ausgebuht. Gefühlt war es wirklich die ganze Tribüne vor mir", schüttelt der Liedermacher den Kopf. Die Bundeshymne singt er mit Söhnen und Töchtern im Text. Dass das nicht allen Fans gefällt, ist dem 69-Jährigen unverständlich: "Es gibt so viele großartige Frauen in der Geschichte, das beginnt mit der Venus von Willendorf und geht über Maria Theresia bis in die heutige Zeit. Außerdem wurden wir alle von Frauen geboren - also wo ist das Problem, wenn sie in der Hymne vorkommen?"