MotoGP in Spielberg: Alles was Besucher über den Rennsonntag wissen müssen

Die MotoGP in rot-weiß-rot steuert auf ihren Höhepunkt zu: Am Sonntag messen sich die besten Motorrad-Rennfahrer der Welt am Red Bull Ring miteinander. Alles was Fans jetzt über den Rennsonntag wissen müssen.