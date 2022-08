Action gibt es bei der MotoGP in Spielberg nicht nur auf der Strecke: Stunt-Vorführungen sind am Wochenende fixer Bestandteil des Rahmenprogramms. Besonders spektakulär wurde es am Freitag in der Fan-Zone "Bike City": Der Deutsche Luc Ackermann, Massimo Biancocini aus Italien, der Österreicher Tobias Merz und Petr Pilat aus Tschechien zeigten vor Hunderten Fans ihr Können im Rahmen der "Red Bull X Masters of Dirt FMX Show". Und das nicht nur bei Tageslicht, sondern auch in der Nacht, als die Besucher das Gelände längst verlassen haben.