Was ist das nur? Am Campingplatz Gelb, nur wenige Hundert Meter von der Rennstrecke in Spielberg entfernt, hat sich eine Gruppe aus Fernitz bei Graz niedergelassen. Ihr kleines "Dorf" ist mit einer nachgemachten Ortstafel gekennzeichnet und mit orangem KTM-Band abgegrenzt. Gut sichtbar präsentiert sich eine – ja, eine was eigentlich? "Das ist eine Eigenkonstruktion", schmunzelt Horst Promitzer, kurz "Promi" genannt. Er ist einer von rund 15 Mitgliedern von "SWAT Fernitz" – eine Abkürzung für "Schönwetter-Asphalt-Tiger". Die Motorradfreunde sind bei jeder MotoGP in Spielberg dabei, ihre kreativen Basteleien haben schon öfters für Aufsehen gesorgt.