Das Unwetter kam wie eine dunkle Wand daher: Am Donnerstag wurden weite Teile der Steiermark, darunter die Bezirke Murtal und Murau, von einem schweren Gewitter mit Starkregen und Sturm heimgesucht. Die Aufräumarbeiten dauern an, fast alle Feuerwehren der zwei Bezirke sind aktuell im Einsatz, um die Schäden zu beheben. Die Einsätze dürften bis in die Nachtstunden andauern.