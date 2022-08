Mit strahlend blauem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen hat Spielberg am Donnerstag die MotoGP-Fans willkommen geheißen - bis am Nachmittag ein kurzes, aber heftiges Unwetter den Spaß trübte. Die Hitze findet am heutigen Freitag jedenfalls ein Ende - und der Wetterumschwung könnte auch erneut starke Regengüsse mit sich bringen.