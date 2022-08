Rekord-Besucherzahlen, ein packendes Rennen auf der Strecke – und doch hat ein Thema das erste Motorsport-Großevent diesen Sommer in Spielberg überschattet. Beim GP von Österreich in der Formel 1 wandten sich während des Rennwochenendes mehrere Besucherinnen an die FIA und berichteten von sexuellen Belästigungen und teils rassistischen Beschimpfungen rund um die Rennstrecke. Der Weltverband reagierte auf sozialen Kanälen, sprach sich klar für null Toleranz gegenüber Belästigungen auf. Das Thema schlug in der gesamten Motorsportwelt Wellen.