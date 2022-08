Hubert von Goisern ist musikalischer Wiederholungstäter: 2016 stand er bereits am Siegerpodest der MotoGP und intonierte die Bundeshymne auf dem Red Bull Ring. Dieses Jahr kehrt Hubert von Goisern

zurück nach Spielberg und wird am 21. August 2022, wenn die Zweirad-Stars am Red Bull Ring Aufstellung nehmen, direkt auf der Start-Ziel-Geraden die Fahrer und deren Teams auf den Österreich-Grand-Prix einstimmen und gemeinsam mit den Fans "Land der Berge" in die Welt hinaus singen.