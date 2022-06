In der Regel sind am Red Bull Ring motorisierte Fahrzeuge unterwegs, doch auch der „Sparkassen Businesslauf“ hat auf der Rennstrecke bereits Tradition. Egal ob Leistungssportler oder Nordic Walker: Zahlreiche Teilnehmer ließen sich die diesjährige zehnte Auflage nach der zweijährigen "Coronapause" nicht entgehen.



Zahlreiche Firmen waren mit ihren Mitarbeitern vertreten. Das größte Teilnehmerfeld kam mit 120 Startern von der AT&S Leoben.

Insgesamt waren 1500 Läufer am Start. Veranstalter Norbert Wastian: "Ich bin sehr froh, dass wir den Lauf endlich wieder durchführen konnten. Wir sind extrem dankbar, dass gleich wieder so viele Läufer und Nordic Walker mit dabei waren."