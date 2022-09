Sie haben sich bereits während der Schulzeit kennengelernt. Ein Paar sind Bettina (vormals Plöbst) und Stephan Schabelreiter seit 13 Jahren - und verheiratet sind sie seit dem 18. Juni 2022.

Vor den Traualtar ging es in Feistritz, auch standesamtlich gingen Bettina und Stephan in ihrer Heimatgemeinde St. Marein-Feistritz die Ehe ein. Für die Flitterwochen ging es dafür weit in die Ferne: Herrliche Tage verbrachten die Schabelreiters auf Mauritius.