Dass man sich im Leben immer zwei Mal sieht, gilt bekanntlich für jedermann (und -frau). Seltener ist es hingegen, dass man sich fürs "Ringetauschen" wiedertrifft. Nina und Harald Pojer aus Zeltweg haben sich genau dazu entschlossen. Nachdem sie am 9. September 2014 erstmals den Bund der Ehe eingingen, haben sie sich - nach nicht ganz einfachen Jahren - am 9. September 2022 im Schloss Farrach in Zeltweg erneut das Jawort gegeben.

Doch das war nicht die einzige Seltenheit. So waren bei der Hochzeit auch das eigene Pferd "Majestät Fleckvieh" sowie Lipizzaner samt Kutsche mit dabei. Kleidung und Dekoration waren in den Stilrichtungen "Steampunk" und "Gothic" gehalten, zu den klassischen Farben Schwarz und Weiß kam Rauchblau hinzu. Die Musik war von rockigen Klängen geprägt. Man wollte keine Hochzeit wie jede andere.

Fehlen durften dabei natürlich auch nicht die gemeinsamen Kinder Ronja Jana und Finn Konstantin. In den Flitterwochen geht es für das Paar, das sich 2006 über einen Tuningklub kennengelernt hat, nach Thailand.