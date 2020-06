In St. Peter am Kammersberg und in St. Marein-Feistritz ging es bei der Wahl vor fünf Jahren eng zu. Das könnte auch bei der bevorstehenden Wahl der Fall sein.

Auf eine Halbzeitlösung einigte man sich in St. Peter, aktuell ist Herbert Göglburger (ÖVP) Bürgermeister © Anita Galler

Knapper kann eine Wahl nicht ausgehen: 2015 hatte die SPÖ in St. Peter am Kammersberg um genau eine Stimme mehr als die ÖVP. Entsprechend einigte man sich in der Gemeinde auf eine Halbzeitlösung. Die ersten drei Jahre war Sonja Pilgram (SPÖ) Bürgermeisterin, danach übernahm Herbert Göglburger (ÖVP).



Somit könnte es auch bei der bevorstehenden Wahl spannend zugehen: Für die ÖVP geht wieder Göglburger als Listenerster in die Wahl, die SPÖ hat einen neuen Spitzenkandidaten: Vizebürgermeister Christoph Stolz ist heuer der Frontmann der SPÖ.



Direkt hinter ihm gereiht ist mit Rechtsanwalt Günther Novak-Kaiser ein politischer Quereinsteiger. Derzeit haben SPÖ und ÖVP je sieben Sitze im Gemeinderat, ein Mandat gehört der FPÖ, die ebenfalls wieder zur Wahl am Sonntag, 28. Juni, antritt.



Ebenfalls spannend wird es wohl in St. Marein-Feistritz werden. Denn 2015 ging die Wahl folgendermaßen aus: 7 SPÖ, 6 ÖVP, 2 FPÖ. Zum Bürgermeister wurde Bruno Aschenbrenner (ÖVP) mithilfe der FPÖ gewählt.



Der Landtagsabgeordnete war zuvor schon Bürgermeister von St. Marein, das 2015 mit dem roten Feistritz bei Knittelfeld zusammengelegt wurde. Auch 2010 war die SPÖ in St. Marein stimmenstärkste Partei, Aschenbrenner erhielt damals aber die Unterstützung von FPÖ und BZÖ.



SPÖ-Spitzenkandidat Peter Ring, früherer Bürgermeister von Feistritz und aktueller Vizebürgermeister, will natürlich, dass seine Partei stimmenstärkste Fraktion bleibt. Das Zünglein an der Waage bei der Bürgermeisterwahl könnte wieder die FPÖ werden. Spitzenkandidat ist Gemeinderat Alfred Prutti.