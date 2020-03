Die Kleine Zeitung lädt heute Montag (9. März) zur Diskussion mit den Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl in Judenburg.

© Michaela Egger

Nach der Gemeinderats-Diskussion in Knittelfeld am vergangenen Dienstag (wir berichteten) setzt die Kleine Zeitung ihre Diskussionsreihe fort. Und zwar heute Montag, 9. März, in der Bezirkshauptstadt Judenburg (18.30 Uhr, siehe Infobox).