Die ÖVP unter Bürgermeister Ewald Peer hat beste Chancen, sich in Weißkirchen erneut die Absolute zu sichern. Für Überraschungen beim Wahlverhalten könnte wohl nur die geplante Baurestmassendeponie in Fisching sorgen.

Mitglieder der Bürgerinitiative gegen das Deponieprojekt in Weißkirchen mit Bürgermeister Ewald Peer (ÖVP) © Raphael Ofner

Mit einer klaren Rollenverteilung gehen ÖVP, FPÖ, SPÖ und die Bürgerliste "Unsere Umwelt" in Weißkirchen in die Gemeinderatswahl am 22. März. Die Volkspartei unter Bürgermeister Ewald Peer konnte bei der Wahl 2015 knapp 60 Prozent der Stimmen sowie 13 der 21 Mandate erreichen und ist auch 2020 der große Favorit. Platz eins und die absolute Mehrheit werden der Weißkirchner VP wohl nur schwer zu nehmen sein - diesbezüglich zeigen sich auch die Oppositionsparteien realistisch.